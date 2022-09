FRANK LEBOEUF REJOINT L'ÉQUIPE SKECHERS

L’un des grands vainqueurs de la Coupe du monde 98 prêt à apparaître dans les campagnes marketing Skechers

L'ancien footballeur international français Frank Leboeuf devient officiellement ambassadeur de Skechers. Une campagne mettant en vedette le célèbre défenseur sera lancée en France ce mois-ci. Le champion de la Coupe du monde 98, acteur, comédien et commentateur sportif apparaîtra dans des initiatives marketing multiplateformes pour soutenir les collections homme performance et lifestyle de la marque.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220921005068/fr/

Frank Leboeuf, vainqueur de la Coupe du monde 98, devient le nouvel ambassadeur français de Skechers. Crédit photo : Eikaetschja

« Je connais Skechers depuis plus de huit ans maintenant. En 2014, lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans, je me suis rendu dans un magasin Skechers où j'ai essayé des chaussures à mémoire de forme. J'ai tout de suite été conquis, elles étaient tellement confortables", a déclaré Frank Leboeuf. "C'est ensuite au Salon Du Fitness à Paris que j'ai rencontré l'équipe Skechers France et que j'ai partagé avec eux mon amour pour la marque. Il est important pour moi d'avoir des chaussures esthétiques, mais surtout qu'elles soient confortables car je fais beaucoup d'activités durant la journée. Que ce soit sur scène, à la salle de sport, derrière le micro en tant que commentateur, Skechers est toujours le meilleur allié. »

« Nous avons de nouvelles ambitions pour Skechers France. Nous souhaitons nous rapprocher de notre clientèle et Frank Leboeuf reflète bien ce qui nous définit : la qualité, le sport mais surtout le confort. Malgré sa popularité il est avenant, spontané et drôle, c'est donc une figure idéale qui trouvera un écho auprès de nos consommateurs. » a déclaré Stéphane Drapier, Directeur général de Skechers France. "C'est une collaboration qui renforcera la notoriété de nos collections masculines et une fierté de voir un joueur local, qui a marqué l'histoire de la France, dans nos campagnes. »

« L’Europe est l’un de nos marchés les plus performants et il y a de grandes opportunités en France pour Skechers ", a déclaré David Weinberg, Directeur des Opérations de Skechers. "La création d'une campagne mettant en vedette Frank Leboeuf est un investissement intelligent pour développer notre activité masculine sur ce marché. Nous pensons qu'il suscitera l'enthousiasme et l'intérêt pour nos collections et nos technologies de confort en France. »

Frank Lebœuf, né le 22 janvier 1968 à Marseille, est un ancien footballeur international français ayant évolué au poste de défenseur. Frank Leboeuf a commencé sa carrière en club en 1988. De 1991 à 1996 il s'est fait un nom à Strasbourg avant de rejoindre le Chelsea FC en Première League anglaise. Il a remporté deux Coupes d’Angleterre, une Coupe de la Ligue, une Super Coupe de l'UEFA, un Charity Shield et une Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe de l'UEFA avec les Blues. Il rejoint ensuite l'Olympique de Marseille en 2001 avant de terminer sa carrière au Qatar. En 1998, Frank Leboeuf a aidé son pays à remporter la Coupe du monde de la FIFA, où il a réalisé une performance défensive presque sans faille.

Après avoir pris sa retraite, Frank s'est installé à Los Angeles pour devenir acteur, poursuivant une passion qu'il avait mise de côté pour sa carrière de footballeur. Après avoir été diplômé du prestigieux Lee Strasberg Theatre & Film Institute, il a joué dans plusieurs productions théâtrales, ainsi que dans plusieurs films et émissions de télévisées. Il a notamment joué dans le biocpic de Stephen Hawking The Theory of Everything, nominé aux Oscars. Actuellement, Frank continue de jouer dans divers projets tout en apportant sa grande connaissance à la chaîne sportive ESPN.

Frank Leboeuf fait désormais partie de l'équipe d'athlètes et d'icônes du sport Skechers qui compte actuellement les footballeurs Jamie Redknapp et Michael Ballack, le quarterback et présentateur Tony Romo, le défenseur et présentateur Howie Long, le boxeur Sugar Ray Leonard, ainsi que les golfeurs Brooke Henderson, Matt Kuchar, Colin Montgomerie et Billy Andrade.

Les collections de chaussures et de vêtements pour hommes Skechers sont disponibles en magasin ainsi que sur skechers.fr, dans les grands magasins et chez les détaillants de chaussures du monde entier.

