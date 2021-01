Skechers U S A : ET L'ARTISTE JAMES GOLDCROWN COLLABORENT SUR UNE NOUVELLE COLLECTION

La collaboration Skechers x JGoldcrown présente les imprimés emblématiques Love Wall sur une gamme de chaussures pour femmes et filles ainsi que sur des vêtements pour femmes

Préparez-vous à ressentir l'amour. Lancée à temps pour la Saint-Valentin, le muraliste de renommée internationale James Goldcrown ajoute ses imprimés emblématiques de cœur Love Wall à la collaboration Skechers x JGoldcrown. Les imprimés colorés et inspirants de l'artiste seront présentés sur une gamme de chaussures et de vêtements pour femmes et filles - avec le lancement initial qui inclut les chaussures à la mode Skechers Uno, les chaussures rétro des années 90 Skechers Roadies et les chaussures et les sandales en toile BOBS de Skechers à enfiler. Des styles supplémentaires ainsi qu'une collection de vêtements seront lancés ultérieurement.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210128005314/fr/

La collaboration Skechers x JGoldcrown présente les imprimées emblématiques Love Wall sur une gamme de chaussures pour femmes et filles. (Photo: Business Wire)

« Le message d'amour et de positivité de James Goldcrown est exactement ce dont le monde a besoin en ce moment, et joindre ses créations inspirantes à notre marque est une initiative que nous savons que les fans de Skechers apprécieront partout », a déclaré Michael Greenberg, président de Skechers. « Nous sommes ravis de présenter ces imprimés emblématiques sur plusieurs styles de nos divisions, y compris notre collection caritative BOBS de Skechers qui a toujours propagé le message d'amour en aidant les enfants et en protégeant les animaux en refuge. »

« Skechers m'a donné beaucoup de liberté créative lorsque nous développions cette collection de chaussures et de vêtements mettant en vedette les cœurs emblématiques de mes murs d'amour », a déclaré Goldcrown. « Au départ, nous avons commencé sur toile, puis nous avons numérisé l'art pour le déplacer autour de la chaussure pour produire un look parfait. Je pense que c’est le moment idéal pour cette collaboration avec tout ce qui se passe dans le monde. Quelque chose d'aussi simple qu'un cœur peut vraiment toucher les gens - alors j'espère que nous répandrons un peu d'amour. »

Né dans l'ouest de Londres, James Goldcrown est un muraliste, artiste et photographe autodidacte basé à New York et Los Angeles. Goldcrown a fait irruption dans le monde de la photographie de mode à l'âge de 17 ans et sept ans plus tard, s'est retrouvé en Afrique en train de filmer le documentaire To Die No More sur l'épidémie de sida / VIH. Il trouve finalement une nouvelle inspiration dans ses racines street art et crée le Love Wall de renommée internationale à Miami Bâle en 2015. Ses peintures murales instagrammables gagnent le statut de culte avec des hashtags publics #Lovewall atteignant plus de 50K. Goldcrown travaille avec des marques dans les secteurs du lifestyle, de la restauration, de la beauté et de la mode avec son imprimé emblématique apparaissant dans les villes du monde entier.

Les premiers styles de la collection Skechers x JGoldcrown pour femmes et filles sont maintenant disponibles sur Skechers.com, seront lancés dans les magasins Skechers le 4 février et feront leurs débuts dans certains magasins internationaux Skechers le jour de la Saint-Valentin. De plus, les produits seront aussi disponibles chez nos principaux comptes partenaires dans le monde entier. La collection de vêtements sera lancée plus tard, et la collaboration s’étendra avec plusieurs nouveaux modèles - y compris des styles dans les divisions Performance femmes, Women Sport et Foamies - arrivant au printemps et à l’automne.

Pour un aperçu vidéo de l'inspiration de James Goldcrown derrière ses cœurs emblématiques Love Wall et la capsule Skechers, cliquez ici.

À propos de SKECHERS USA, Inc.

Basé à Manhattan Beach, en Californie, Skechers conçoit, développe et commercialise une gamme diversifiée de chaussures, vêtements et accessoires lifestyle et de performance pour hommes, femmes et enfants. Les différentes collections de la Compagnie sont disponibles aux États-Unis et dans plus de 170 pays et territoires via les grands magasins et les magasins spécialisés, et directement aux consommateurs via 3770 magasins de vente au détail appartenant à la société et à des tiers et sur des sites Web de commerce électronique. La Compagnie gère ses activités internationales par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs mondiaux, de partenaires de coentreprise en Asie, en Israël et au Mexique et de filiales en propriété exclusive au Canada, au Japon, en Inde, en Europe et en Amérique latine. Pour plus d'informations, visitez about.skechers.com et suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok.

