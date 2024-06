Skechers U.S.A., Inc. conçoit, développe et commercialise une gamme variée de chaussures, de vêtements et d'accessoires. La société propose des chaussures, des vêtements et des accessoires pour hommes, femmes et enfants. La société opère à travers deux segments : La vente en gros et la vente directe au consommateur. Le secteur de la vente en gros comprend les ventes à un réseau de partenaires, y compris les magasins de marque Skechers exploités par des franchisés et des licenciés tiers, les magasins de chaussures familiales, les détaillants spécialisés en articles de sport, les grands magasins et les magasins à grande surface, ainsi que les distributeurs sur certains marchés internationaux. Le segment Direct-to-Consumer comprend les ventes de la société directement aux consommateurs par le biais d'une combinaison de canaux, y compris les magasins de marque Skechers appartenant à la société, les sites de commerce électronique appartenant à la société et les places de marché et plates-formes numériques de tiers. Son offre de style de vie propose des technologies de confort telles que les chaussures à enfiler Skechers Hands Free, Skechers Arch Fit et Skechers Air-Cooled Memory Foam, entre autres.

Secteur Chaussures