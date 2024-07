LL Bean a été attaqué en justice par le fabricant de chaussures Skechers USA, qui accuse l'entreprise de vêtements et d'équipements de plein air d'avoir copié illégalement ses chaussures, qui se sont vendues par millions.

Selon une plainte déposée lundi devant le tribunal fédéral de Manhattan, le troisième fabricant mondial de chaussures estime que les chaussures décontractées Freeport de LL Bean violent deux modèles brevetés de "coupelles de talon" qui entourent l'arrière du pied.

Skechers a qualifié ses modèles d'"uniques et accrocheurs" parce qu'ils utilisent "des lignes et des pentes gracieuses, balayantes et légèrement ondulantes" qui ressemblent à la forme d'un talon.

"Ce n'est qu'après que Skechers ait encouru le risque substantiel et les dépenses monumentales liés au développement et à la promotion de ses chaussures dotées de ces coques de talon, et qu'il ait établi qu'elles avaient un large attrait, que LL Bean est entré sur le marché avec sa chaussure de contrefaçon", a déclaré Skechers.

LL Bean n'a pas répondu immédiatement mardi aux demandes de commentaires. Les avocats de Skechers n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

L'action en justice vise à obtenir des dommages-intérêts non spécifiés, y compris des dommages-intérêts triplés pour toute infraction délibérée, et à faire cesser les ventes de chaussures contrefaites.

Skechers a intenté une action en justice à un moment où de nombreux Américains, préoccupés par l'inflation, limitent leurs dépenses discrétionnaires.

Les chaussures Freeport, qui portent le nom de la ville natale de LL Bean dans le Maine, se vendent 99 dollars sur le site web de LL Bean.

LL Bean est une société privée fondée en 1912. Skechers a été fondée 80 ans plus tard et est basée à Manhattan Beach, en Californie.

L'affaire est la suivante : Skechers USA Inc et al v LL Bean Inc, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 24-05336.