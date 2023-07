Keena Resources Limited a fait le point sur plusieurs catalyseurs à court terme qui devraient stimuler la croissance de ses projets Eskay Creek et Snip, qu'elle détient à 100 % et qui sont situés dans le Triangle d'or du nord-ouest de la Colombie-Britannique, au Canada. Cette mise à jour est principalement axée sur l'optimisation technique des projets, en particulier en ce qui concerne l'exploration, la métallurgie et les études d'ingénierie. Skeena a publié une mise à jour des ressources minérales (" MRE " ou " ressources ") pour Eskay Creek le 20 juin 2023.

Cette mise à jour fait état d'une augmentation totale de 8 %, ajoutant plus de 430 000 onces d'équivalent or1 (" AuEq ") à la MRE. Comme 73 % des ressources se trouvent maintenant dans les catégories mesurées et indiquées, la Société s'attend à ce qu'un pourcentage important soit converti en réserves, ce qui pourrait ajouter une année ou plus à la durée de vie de la mine Eskay Creek dans l'étude de faisabilité définitive ("EFD") du quatrième trimestre 2023. La société a récemment augmenté son portefeuille foncier en acquérant cinq nouveaux claims entourant les claims existants d'Eskay Creek et d'Eskay North de Skeena. Ces nouveaux claims couvrent l'extension nord-est interprétée du système de rift d'Eskay Creek, qui a le potentiel de contenir une minéralisation supplémentaire.

Avec un total de plus de 100 000 hectares, la société possède l'une des plus grandes positions foncières détenues pour l'exploitation minière dans la région du Triangle d'Or de la Colombie-Britannique, riche en minerais. À la suite de l'étude de faisabilité de 2022 sur Eskay Creek, Skeena a poursuivi les essais métallurgiques en utilisant des échantillons représentatifs du matériel d'Eskay Creek. L'objectif de ces travaux était de simplifier le schéma de traitement et d'améliorer la qualité du concentré qui devrait être produit par l'usine de flottation.

Des essais récents ont montré des améliorations significatives de la qualité du concentré de flottation grâce à une meilleure cinétique de flottation et à l'utilisation d'une distribution granulométrique plus fine pour le rebroyage. L'usine de traitement d'Eskay Creek devrait désormais être une usine de flottation traditionnelle avec une seule étape de flottation grossière et un simple circuit de rebroyage et de nettoyage par flottation. Ce changement représente une réduction probable des coûts d'investissement et d'exploitation de l'usine de traitement.

La récupération de l'or dans le cadre du processus modifié devrait être comparable à celle de l'étude de faisabilité de 2022. Skeena prévoit de publier une mise à jour de l'ERM pour son projet Snip, qui comprendra 307 trous de forage supplémentaires totalisant 46 268 mètres de forage. La majorité des nouveaux forages ont été réalisés par Hochschild Mining dans le cadre de leur accord d'option avant que Skeena ne redevienne propriétaire à 100 % du projet le 5 avril 2023.

Les forages supplémentaires devraient permettre d'augmenter et de faire passer les onces présumées dans la catégorie des onces indiquées. Trois foreuses sont actuellement en activité à Eskay Creek, dont deux se concentrent sur la cible Eskay Deeps, à la recherche d'une minéralisation à haute teneur encaissée dans le Contact Mudstone en profondeur et le long du gisement actuellement défini. Le troisième forage est axé sur l'exploration d'une minéralisation supplémentaire près de la mine qui pourrait se prêter à une exploitation à ciel ouvert à proximité des ressources déjà définies d'Eskay Creek.

Les résultats d'analyse devraient être publiés à l'automne 2023. La Société progresse vers l'achèvement d'une EFD pour Eskay Creek. Les mises à jour qui seront intégrées à l'étude comprennent l'ERM récemment mise à jour, l'optimisation métallurgique, le raffinement du schéma de traitement, les chiffres actualisés des dépenses en capital et les modifications apportées à la méthode d'exploitation à ciel ouvert afin d'améliorer la sélectivité et de minimiser la dilution.

Skeena prévoit que ces mises à jour augmenteront la confiance en une exécution réussie et prolongeront la durée de vie de la mine, ce qui augmentera en fin de compte la valeur d'Eskay Creek. Après l'achèvement d'une ERM mise à jour pour Snip au troisième trimestre 2023, Skeena travaillera à la finalisation d'une étude d'ingénierie sur le projet. L'étude présentera Snip comme une exploitation satellite potentielle, fournissant du minerai à une usine centralisée à Eskay Creek.

La société s'attend à ce que le minerai supplémentaire provenant de Snip augmente la durée de vie de la mine Eskay Creek et la rentabilité du concentré.