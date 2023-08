Skellerup Holdings Limited est engagée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits d'ingénierie de précision. Elle conçoit et fabrique des composants et des produits utilisés dans une gamme d'applications quotidiennes. Ses segments sont les suivants : Agri, Industrial et Corporate. Sa division Agri fabrique et distribue des articles en caoutchouc pour produits laitiers, qui comprennent des manchons trayeurs, des tuyaux, des filtres et des tétines, ainsi que d'autres produits agricoles connexes et des pompes à vide pour produits laitiers sur les marchés agricoles. Sa division industrielle fabrique des produits techniques pour toute une gamme d'applications industrielles, notamment les eaux potables et usées, la toiture, la plomberie, le sport et les loisirs, l'électricité, la santé et l'hygiène, l'automobile et les mines. Ses produits sont utilisés dans les applications d'eau potable et d'eaux usées, les systèmes de contrôle, la construction et les équipements mobiles. Ses systèmes de vide, ses joints, ses injecteurs, ses raccords et ses joints d'étanchéité sont utilisés dans toute l'industrie du transport. Ses produits sont également utilisés dans diverses applications domestiques.

Secteur Machines et équipements industriels