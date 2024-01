Skillful Craftsman Education Technology Ltd est une société basée en Chine qui fournit des services d'éducation et de technologie en ligne. La société se concentre sur l'enseignement professionnel, et implique également la formation continue, l'éducation de base et l'enseignement supérieur. Les activités d'éducation en ligne comprennent la formation professionnelle en ligne et la formation expérimentale par simulation virtuelle, impliquant trois plateformes qui sont la plateforme de service public d'éducation tout au long de la vie, la plateforme de formation professionnelle et la plateforme de formation expérimentale par simulation virtuelle. L'entreprise fournit également à ses clients des services technologiques, notamment le développement de logiciels et un service complet de cloud computing.

Secteur Enseignement professionnel et commercial