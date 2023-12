Skillsoft Corp. est un fournisseur d'apprentissage numérique pour les entreprises. La société opère à travers deux segments : Skillsoft content et Global Knowledge. Le segment Skillsoft content se consacre à la vente, au marketing et à la fourniture de solutions d'apprentissage dans des domaines tels que le leadership et les affaires, la technologie, le développement et la conformité. En outre, le segment Skillsoft content propose Percipio, une plateforme d'apprentissage en ligne. Le segment Global Knowledge propose des solutions de formation couvrant les technologies de l'information et les compétences commerciales pour les entreprises et leurs employés. Le segment Global Knowledge guide ses clients tout au long de leur parcours d'apprentissage technologique en leur proposant des formations pertinentes et actualisées, dispensées par des instructeurs (en classe ou en ligne) ou à leur propre rythme (à la demande), certifiées par des fournisseurs, et d'autres offres. Le segment "Global Knowledge" propose une gamme de sujets de formation et de modalités de livraison, à la fois sur une base transactionnelle et sur la base d'un abonnement.

Secteur Enseignement professionnel et commercial