Skillsoft Corp est un fournisseur de solutions d'apprentissage numérique et de gestion des talents. La société fournit des solutions qui aident les organisations à développer et à retenir leurs employés et vend son large portefeuille de contenu aux clients par le biais de sa force de vente. Les solutions de la société comprennent le contenu d'apprentissage hérité de Skillsoft (Skillport), la plateforme d'expérience d'apprentissage intelligent Percipio et SumTotal, une solution de gestion du capital humain (HCM) basée sur le modèle SaaS, avec une plateforme de développement des talents. La société opère dans deux segments : Skillsoft et SumTotal. L'entreprise Skillsoft s'occupe de la vente, du marketing et de la livraison de ses solutions d'apprentissage de contenu, dans des domaines tels que le leadership et les affaires, la technologie et le développement et la conformité. L'activité SumTotal fournit une solution complète et configurable qui permet aux organisations de développer et de retenir les talents. La société propose des solutions aux agences gouvernementales, aux établissements d'enseignement et aux revendeurs.

Secteur Internet