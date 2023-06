SKILLZ INC. : Wedbush réitère son opinion positive sur le titre

Skillz Inc. (Skillz) est une plateforme de jeux mobiles qui fournit des services de monétisation aux développeurs de jeux leur permettant de proposer des jeux compétitifs à leurs utilisateurs finaux. Son Skillz est une plateforme mobile d'eSports. En utilisant les services de monétisation de la société, les développeurs de jeux peuvent améliorer l'expérience des joueurs en leur permettant de s'affronter dans des matchs en tête-à-tête, des tournois en direct, des ligues et des tournois de charité, et augmenter la rétention des joueurs grâce à des programmes de primes de parrainage, des avantages de fidélité, des réalisations sur le système et en les récompensant avec des prix, y compris des prix en espèces. Elle exploite sa technologie pour héberger des milliards de tournois occasionnels d'eSports pour les joueurs mobiles. Elle fournit aux développeurs un kit de développement logiciel (SDK) qu'ils peuvent télécharger et intégrer à leurs jeux existants. Le SDK sert d'interface de données entre Skillz et les développeurs de jeux, ce qui permet à Skillz de fournir des services de monétisation au développeur.

