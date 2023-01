Skillz Inc. annonce des changements au conseil d'administration

Skillz a annoncé qu'Alex Mandel, directeur financier de The Influential Network Inc, a rejoint son conseil d'administration. Mandel siégera au comité d'audit du conseil. Mandel remplace Vanna Mehta-Krantz, qui se retire pour se concentrer sur d'autres engagements professionnels.

Mandel occupe actuellement le poste de directeur financier de The Influential Network Inc, une société privée de marketing d'influence. Avant cela, Mandel a été directeur financier de Fluent Inc. IAC Applications, et LendingTree Inc. Chez LendingTree, il a été crédité d'avoir joué un rôle essentiel dans la résurgence de la société. Mandel a également occupé le poste de directeur général dans les banques d'investissement Centerview Partners, LLC et Bear, Stearns & Co.

Inc. Il est titulaire d'une licence en économie de l'université Tufts et d'une maîtrise en administration des affaires de la Columbia Business School.