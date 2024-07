(Alliance News) - SkinBioTherapeutics PLC a déclaré lundi que les résultats de son dernier exercice financier étaient "meilleurs que prévu" suite à l'augmentation des revenus d'AxisBiotix-Ps et à l'acquisition de Dermatonics.

SkinBio est une société de sciences de la vie axée sur la santé de la peau et basée à Newcastle, en Angleterre.

SkinBio a déclaré un revenu annuel total de 1,2 million de livres sterling pour l'exercice clos le 30 juin, contre 132 057 livres sterling l'année précédente.

Dans l'ensemble, SkinBio a enregistré une perte nette de 2,9 millions de livres sterling, soit une légère augmentation par rapport aux 2,8 millions de livres sterling.

Les recettes annuelles d'AxisBiotix-P ont augmenté de 88 %, passant de 132 000 GBP l'année précédente à 248 000 GBP. Cette hausse est attribuée à l'augmentation du nombre d'abonnés et au lancement dans de nouveaux territoires.

En outre, SkinBio a acquis Dermatonics en janvier dernier. La société a indiqué qu'elle avait depuis conclu un accord de marketing et de distribution "significatif" avec le groupe Umesh Modi pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Le directeur général, Stuart Ashman, a commenté l'accord : "Nous voyons maintenant les premiers signes de la transformation que nous attendions grâce à la croissance organique et à notre stratégie d'acquisition. Dermatonics démontre déjà sa valeur, avec des revenus qui dépassent nos attentes initiales et la signature d'accords créateurs de valeur avec des partenaires internationaux tels que le groupe Umesh Modi. Nous sommes très satisfaits de ses progrès et nous voyons comment nous pouvons utiliser cette plateforme commerciale pour nos propres produits, comme AxisBiotix-Ps, qui connaît une croissance régulière, et pour nos futurs produits, comme le produit contre l'acné, qui a récemment fait l'objet de données très positives".

Les résultats de l'exercice financier devraient être publiés en novembre ou en décembre.

Les actions de SkinBio ont augmenté de 10 % à 13,64 pence par action à Londres lundi après-midi.

