SkinBioTherapeutics PLC - société de sciences de la vie basée à Newcastle, en Angleterre, spécialisée dans la santé de la peau - présente une mise à jour des résultats de l'acquisition récente de Dermatonics Ltd, un fabricant de produits de soins de la peau basé à Cambridgeshire. En janvier, SkinBio a finalisé l'acquisition de Dermatonics pour un paiement initial de 1,7 million de livres sterling, assorti d'un complément de prix de 1,3 million de livres sterling sur trois ans. Le chiffre d'affaires de Dermatonics s'est élevé à 1,9 million de livres sterling pour l'exercice clos le 31 janvier, soit une hausse de 2,2 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,8 million de livres sterling réalisé l'année précédente. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements s'est élevé à 422 000 GBP pour les 12 mois, soit une hausse de 77 % par rapport à l'Ebitda ajusté de 230 000 GBP de l'année dernière. Les ajustements ont consisté en une réduction de valeur des stocks de 150 000 GBP et en une créance irrécouvrable de 123 000 GBP pour l'exercice 2023. Au 31 janvier, Dermatonics disposait d'un solde de trésorerie de 149 000 GBP, contre 213 000 GBP l'année précédente.

Le directeur général, Stuart Ashman, a déclaré : "Lorsque l'acquisition a été annoncée, nous avons déclaré qu'elle serait immédiatement rentable sur le plan financier. Nous sommes heureux de publier les résultats annuels de Dermatonics, qui montrent une augmentation positive de tous les indicateurs clés... Ces résultats reflètent la dynamique de croissance anticipée des activités de Dermatonics et constituent une base solide sur laquelle nous pourrons nous appuyer. Nous sommes impatients d'informer les actionnaires sur le processus d'intégration en cours et sur les avantages supplémentaires en termes d'exploitation et de ventes.

Cours actuel de l'action : Les actions de SkinBio étaient en hausse de 11 % à 12,75 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 36%.

