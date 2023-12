SkinBioTherapeutics plc est une société britannique spécialisée dans les sciences de la vie et la santé de la peau. L'activité principale de la société et de ses filiales est l'identification et le développement de technologies qui exploitent le microbiome humain pour améliorer la santé. La plateforme technologique de la société, SkinBiotix, applique les découvertes de la recherche sur les activités des lysats dérivés de bactéries probiotiques lorsqu'ils sont appliqués sur la peau. La société cible cinq secteurs spécifiques des soins de la peau, tels que les soins cosmétiques, les compléments alimentaires pour le traitement des affections cutanées, les soins médicaux de la peau, le contrôle des infections à la maison et à l'hôpital, et les produits pharmaceutiques pour le traitement prescrit des affections cutanées. Le produit de la société, AxisBiotix-Ps, est un complément alimentaire destiné à traiter les symptômes du psoriasis léger à modéré. La société se concentre également sur l'application de la technologie SkinBiotix dans le traitement de diverses catégories de plaies cutanées.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale