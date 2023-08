SKP Securities Limited est une société de services financiers basée en Inde. Elle fournit des services de courtage en valeurs mobilières, des services de dépôt, la distribution de fonds communs de placement, des services de conseil en gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Elle opère par le biais d'un seul secteur d'activité, celui du courtage et de la négociation de titres et des services connexes. Elle se concentre sur les services de courtage en valeurs mobilières et de dépositaire, la distribution de produits financiers, la banque d'investissement et d'affaires et les services de conseil aux entreprises, au service d'un échantillon représentatif de la société, à savoir les institutions financières, les entreprises, les familles d'affaires, les professionnels et les investisseurs individuels. Elle propose des solutions financières sur mesure aux clients privés afin de répondre à leurs objectifs d'investissement. Elle propose également des services de courtage sur mesure en actions, en dérivés d'actions et en dérivés de devises. Elle offre également des services de participant au dépôt à National Securities Depository Limited (NSDL) et Central Depository Services Limited (CDSL).