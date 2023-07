SKP Securities Limited est une société de services financiers. La société fournit des services de courtage, de dépôt, de distribution de fonds communs de placement, de banque d'affaires et de conseil. Elle s'occupe principalement de la distribution de produits financiers, de services d'investissement et de banque d'affaires, et de services de conseil aux entreprises, au service d'un échantillon représentatif de la société, à savoir les institutions, les entreprises, les familles d'entrepreneurs, les professionnels et les investisseurs particuliers. La société propose également des services de recherche et de conseil, comme les actions et les dérivés d'actions, les contrats à terme sur marchandises, les contrats à terme sur devises, les services de dépôt, les fonds communs de placement, les assurances et la planification financière. Les filiales de la société comprennent SKP Commodities Limited et SKP Insurance Advisors Pvt Limited.