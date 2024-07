SKRR Exploration Inc. a annoncé la nomination de M. Tim Fernback au conseil d'administration de la société. M. Fernback dirigeait auparavant le service de consultation en technologie d'une société de capital de risque de la Colombie-Britannique spécialisée dans le financement et la consultation de jeunes entreprises axées sur la technologie. Il a ensuite dirigé les services bancaires d'investissement et de financement des entreprises de Wolverton Securities Ltd. M. Fernback offre des services de consultation stratégique à plusieurs entreprises de technologie et d'exploration minière, notamment dans les domaines de la planification et de l'analyse des affaires, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, du soutien aux marchés financiers, du financement des entreprises et des fusions et des acquisitions. Au cours de sa carrière de plusieurs décennies dans le domaine du capital-risque et de la finance, M. Fernback a occupé diverses fonctions, notamment celles de PDG, de directeur de l'exploitation et de directeur financier de différentes petites sociétés de ressources cotées sur les marchés publics TSXV, TSX, ASX et OTCQB.

M. Fernback est titulaire d'une licence en sciences de l'Université McMaster et est diplômé de la Sauder School of Business de l'Université de Colombie-Britannique, où il a obtenu un MBA avec une spécialisation en finance. Tim Fernback est titulaire d'un titre de comptable professionnel agréé (CPA, CMA) et est un membre actif de CPA of British Columbia et d'autres associations industrielles au Canada.

La société annonce également la démission de Iain Butler de son conseil d'administration. Le conseil d'administration et l'équipe de direction remercient M. Butler pour sa contribution au cours de son mandat depuis sa nomination en janvier 2018 et lui souhaitent beaucoup de succès dans ses projets futurs.