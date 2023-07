SKSHU Paint Co., Ltd. est une société chinoise engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de produits de revêtement. Les principaux produits de la société sont les revêtements architecturaux (revêtements muraux), les revêtements pour le bois et les adhésifs. Ses revêtements muraux sont divisés en revêtements muraux de décoration intérieure et en revêtements muraux pour projets. Les revêtements pour le bois sont divisés en revêtements pour la décoration intérieure et en revêtements pour les projets de construction.

Secteur Produits chimiques de base