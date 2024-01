Sky Harbour Group Corporation a annoncé que Will Whitesell a rejoint l'équipe en tant que directeur de l'exploitation. Le COO sortant, Alex Saltzman, a conclu un accord de séparation à l'amiable et contribuera au transfert des responsabilités en bon ordre. Loren Benedict a rejoint RapidBuilt, filiale de Sky Harbour, en tant que chef des opérations.

M. Whitesell apporte plus de 20 ans d'expérience dans la construction, le développement et la gestion de haut niveau chez Turner Construction, The Related Companies et Suffolk Construction, ayant récemment occupé pendant cinq ans le poste de directeur de l'exploitation de Suffolk pour la région de New York. M. Benedict apporte des décennies d'expérience en matière de fabrication, de construction et de direction dans le domaine des bâtiments métalliques préfabriqués, notamment chez Lefever Building Systems et DCB Construction. Il est un vétéran de l'armée américaine et a participé à de nombreux déploiements humanitaires et de combat.