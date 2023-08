Sky Network Television Limited est une société de médias basée en Nouvelle-Zélande. La société opère en tant que fournisseur de services médiatiques de sport et de divertissement et de télécommunications en Nouvelle-Zélande et à l'étranger. La société opère dans un seul segment comprenant la fourniture de services de sport, de médias de divertissement et de télécommunications en Nouvelle-Zélande. Son RugbyPass a été identifié comme un segment distinct. Les filiales de la société comprennent Sky DMX Music Limited, qui s'occupe de musique commerciale ; Sky Network Services Limited, qui s'occupe de fournir des services à large bande ; Believe It Or Not Limited, qui s'occupe de quiz de divertissement ; Sky Investment Holdings Limited, qui s'occupe d'investissement ; RugbyPass Limited, qui s'occupe de génération de contenu, d'abonnement et de marketing ; Lightbox New Zealand Limited, qui s'occupe de services de streaming ; et Sports Analytics Pty Limited, qui s'occupe d'analyse de données pour le sport.

Secteur Diffusion