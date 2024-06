SkyCity Entertainment Group Limited est une société néo-zélandaise spécialisée dans le tourisme, les loisirs et le divertissement. Elle exploite des complexes de divertissement intégrés en Nouvelle-Zélande (Auckland, Hamilton et Queenstown) et à Adélaïde, en Australie, chacun comprenant des casinos, des restaurants et des bars haut de gamme, qui attirent à la fois les visiteurs nationaux et internationaux. La société compte quatre segments. Le segment SkyCity Auckland comprend les opérations d'Auckland et inclut les opérations de casino, les hôtels et les conventions (y compris le NZICC), la nourriture et les boissons, la Sky Tower, les propriétés d'investissement et diverses autres activités connexes. Le segment SkyCity Adelaide comprend les activités d'Adélaïde, à savoir les activités du casino, de l'hôtel et de la restauration. Le segment des autres opérations comprend les opérations à SkyCity Hamilton, SkyCity Queenstown et SkyCity Wharf, ainsi que les jeux en ligne. Le segment International Business comprend les opérations de jeux pour les clients internationaux, dont la plupart sont originaires d'Asie.

Secteur Casinos et jeux