L'Australie cible le casino SkyCity pour blanchiment d'argent dans le cadre de la répression des jeux d'argent.

SkyCity, qui est cotée à la bourse de Nouvelle-Zélande, a été accusée par le régulateur, l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), d'avoir enfreint les lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et pourrait être condamnée à de lourdes amendes.

"L'enquête de l'AUSTRAC a identifié une série de circonstances dans lesquelles SkyCity a omis d'exercer une diligence raisonnable appropriée et continue à l'égard de ses clients", a déclaré Peter Soros, directeur général adjoint de l'AUSTRAC, dans un communiqué.

"SkyCity a également omis de développer et de maintenir un programme conforme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui l'a exposée au risque d'exploitation criminelle", a-t-il ajouté.

Les actions de la société cotées en Nouvelle-Zélande ont chuté de 4 % à 2,61 NZ$, atteignant leur plus bas niveau depuis le 14 juillet.

SkyCity a déclaré dans un communiqué que le régulateur n'avait pas encore décidé du niveau de pénalité qu'il comptait demander. Si la plainte d'AUSTRAC était acceptée en tout ou en partie par le tribunal fédéral, SkyCity pourrait être soumis à une pénalité civile "qui pourrait être importante", a-t-il déclaré.

Les exploitants de casinos en Australie ont été poursuivis par des rapports accablants sur le non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, le dysfonctionnement de la gouvernance et la mauvaise culture d'entreprise, tandis que les restrictions du COVID-19 ont érodé leurs bénéfices au cours des deux dernières années.

Ce dernier développement fait suite à une enquête menée par AUSTRAC en juin de l'année dernière, après que des enquêtes menées dans d'autres États australiens aient révélé des manquements chez les opérateurs de casino Crown Resorts et Star Entertainment Group Ltd.

Les enquêtes sur SkyCity ont révélé des défaillances systémiques dans son approche des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré AUSTRAC mercredi.

L'autorité de régulation des jeux d'Australie-Méridionale avait également entamé un examen indépendant du casino de SkyCity à Adélaïde en juillet.

Le gouvernement a été mis sous pression par les défenseurs des consommateurs et les groupes d'aide sociale pour qu'il examine de plus près l'industrie et mette en place davantage de contrôles sur les sommes que les gens peuvent dépenser pour jouer. L'Australie est déjà la plus grande nation de jeu au monde en termes de pertes par personne.

Le problème s'est aggravé pendant la pandémie, avec un nombre croissant de personnes devenant dépendantes des jeux d'argent en ligne.