SkyCity Entertainment Group Limited est une entreprise de tourisme, de loisirs et de divertissement basée en Nouvelle-Zélande. Elle opère dans les secteurs du jeu, du divertissement, de l'hôtellerie, des congrès, de l'accueil et du tourisme. Son segment SkyCity Auckland se compose de ses opérations à Auckland et comprend les opérations de casino, les hôtels et les conventions, y compris le New Zealand International Convention Centre (NZICC), la restauration, la Sky Tower, les immeubles de placement et diverses activités connexes. Son segment SkyCity Adelaide comprend les opérations d'Adelaide, qui comprennent les opérations de casino, l'hôtel et les aliments et boissons. Son segment International Business comprend les opérations de jeu pour les clients internationaux, dont la plupart sont d'Asie. Son segment Autres opérations comprend ses opérations à SkyCity Hamilton, SkyCity Queenstown et SkyCity Wharf, Lets Play Live Media et les jeux en ligne. Il fournit gratuitement des chambres d'hôtel, de la nourriture et des boissons et d'autres biens et services à certains groupes de clients.

Secteur Casinos et jeux