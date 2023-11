Skyfii Limited est une société de technologie logicielle qui fournit des produits d'analyse et de marketing basés sur des données. Les segments de la société comprennent l'APAC, les Amériques et l'EMEA. Ses produits comprennent OccupancyNow, People Counters, Guest WiFi, IO Connect, IO Insight, IO Engage et IO Labs. Sa plateforme IO unifie les points de données sur une seule plateforme afin de fournir les informations nécessaires pour résoudre les défis complexes d'aujourd'hui et de demain. Sa solution OccupancyNow combine une technologie de comptage automatisée, un tableau de bord de reporting basé sur le web et des outils de communication en temps réel. IO Insight est un outil de visualisation de données qui montre comment les visiteurs se comportent dans les lieux. Il ingère des données provenant d'un large éventail de technologies, notamment la fidélité sans fil, les caméras, le comptage de personnes, le LiDAR, la vidéosurveillance et les dispositifs de l'internet des objets. Il combine ces ensembles de données avec des données contextuelles telles que la météo, les ventes au détail et les données sociodémographiques afin d'améliorer les performances opérationnelles des détaillants, des aéroports, des stades, des villes intelligentes et d'autres lieux publics et commerciaux.

Secteur Logiciels