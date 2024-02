Skyharbour Resources Ltd. est une société d'exploration d'uranium. La société détient un portefeuille de projets d'exploration d'uranium dans le bassin de l'Athabasca au Canada. Ses projets comprennent le projet Moore Lake-Core, le projet Russell Lake-Core, South Falcon, South Falcon East, Preston, East Preston, Hook Lake, et d'autres. Le projet Moore Uranium consiste en 12 concessions contiguës totalisant 35 705 hectares, situées à 42 kilomètres (km) au nord-est de l'usine de Key Lake, à plus de 15 km à l'est du projet Wheeler River de Denison et à 39 km au sud de la mine d'uranium McArthur River de Cameco. Le projet du lac Russell est une propriété d'exploration uranifère à un stade avancé, totalisant 73 294 hectares, stratégiquement située entre les projets Key Lake et McArthur River de Cameco. Le projet South Falcon Point Uranium s'étend sur 32 235 hectares et couvre neuf concessions à plus de 50 km à l'est de la mine de Key Lake. La région de Hook Lake est située près de l'extrémité nord de la propriété, à plus de 35 km au nord-est de son gisement JNR Fraser Lakes Zone B.

Secteur Uranium