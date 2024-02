Skylark Holdings Co Ltd, anciennement Skylark Co Ltd, est principalement engagée dans la restauration et également dans le développement d'activités telles que la vente de produits alimentaires et le soutien aux sociétés du groupe. Dans le domaine de la restauration, outre le développement de restaurants familiaux et de buffets au Japon et la vente de produits alimentaires, la société développe également des restaurants à l'étranger. Les marques de restaurant comprennent Gusto, Bamiyan, Jonathan's, Steak Gusto, Yumean, Grazie Gardens, Aiya et Totoyamichi. Les autres activités comprennent la vente et la livraison de produits alimentaires, le nettoyage et l'entretien des magasins, la livraison de produits en magasin et les activités de soutien à la fourniture de linge pour les sociétés du groupe.

Secteur Restaurants et bars