Skyline Bankshares, Inc. est une société holding bancaire. La société offre une gamme de services bancaires de détail et commerciaux par l'intermédiaire de sa filiale bancaire détenue à 100 %, Skyline National Bank (la Banque). La banque dessert les comtés de Virginie de Grayson, Floyd, Carroll, Wythe, Pulaski, Montgomery et Roanoke, ainsi que les comtés de Caroline du Nord d'Alleghany, Ashe, Burke, Caldwell, Catawba, Cleveland, Davie, Watauga, Wilkes et Yadkin, et les régions environnantes, par le biais de 25 bureaux bancaires à service complet. Les services de prêt de la banque comprennent des prêts immobiliers, commerciaux, agricoles et à la consommation. La Banque investit une partie de ses actifs dans des titres du Trésor américain, des agences du gouvernement américain et des entreprises parrainées par le gouvernement américain, des obligations des États, des comtés et des collectivités locales, des titres de sociétés et des titres de participation. Les comptes de dépôt de la Banque comprennent des comptes d'épargne ordinaires, des comptes à vue, des ordres de retrait négociables, des dépôts sur le marché monétaire, des comptes de retraite individuels et des certificats de dépôt.

Secteur Banques