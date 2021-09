Skyline Champion Corporation : Bon timing pour accompagner la tendance

Données financières USD EUR CA 2022 1 964 M - 1 654 M Résultat net 2022 146 M - 123 M Tréso. nette 2022 305 M - 257 M PER 2022 24,1x Rendement 2022 - Capitalisation 3 641 M 3 641 M 3 066 M VE / CA 2022 1,70x VE / CA 2023 1,51x Nbr Employés 7 700 Flottant 98,5% Prochain événement sur SKYLINE CHAMPION CORPORATION 03/11/21 Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 64,15 $ Objectif de cours Moyen 70,17 $ Ecart / Objectif Moyen 9,38% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mark Jason Yost President, Chief Executive Officer & Director Laurie Hough Chief Financial Officer, Treasurer & Executive VP Timothy J. Bernlohr Chairman Joe Kimmell Executive Vice President-Operations John C. Firth Independent Director