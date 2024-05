Skyline Champion Corporation est un producteur de maisons préfabriquées en Amérique du Nord. Les segments de la société comprennent les maisons usinées américaines et les maisons usinées canadiennes. Le secteur des maisons préfabriquées aux États-Unis comprend des activités de fabrication et de vente au détail de maisons. Il offre un portefeuille de maisons préfabriquées et modulaires, de véhicules récréatifs de parc, d'unités d'habitation accessoires et de bâtiments modulaires pour les secteurs de l'habitation multifamiliale et de l'hôtellerie. Elle construit des maisons sous diverses marques dans le secteur de la maison préfabriquée, notamment Skyline Homes, Champion Home Builders, Genesis Homes, Athens Park Models, Dutch Housing, Atlantic Homes, Excel Homes, Homes of Merit, New Era, Redman Homes, ScotBilt Homes, Shore Park, Silvercrest et Titan Homes aux États-Unis, ainsi que Moduline et SRI Homes dans l'ouest du Canada. Elle exploite une entreprise de vente au détail de maisons préfabriquées en usine, commercialisées sous les marques Titan Factory Direct et Champion Homes Center, avec plus de 31 centres de vente répartis sur l'ensemble des États-Unis.

Secteur Construction de logements