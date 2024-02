SkyWater Technology, Inc. (SkyWater) est une fonderie technologique indépendante qui offre des services avancés de développement et de fabrication de semi-conducteurs. Dans son modèle de technologie en tant que service, l'entreprise s'appuie sur une base technologique pour codévelopper, avec ses clients, une propriété intellectuelle (PI) en matière de technologie de traitement qui permet de mettre au point des concepts révolutionnaires grâce à ses services technologiques avancés pour diverses applications microélectroniques (circuits intégrés (CI)) et micro- et nanotechnologiques connexes. Outre ses services de développement technologique différenciés, elle aide ses clients à produire en volume des circuits intégrés destinés à des marchés à forte croissance grâce à ses services de plaquettes de silicium. Les technologies de SkyWater se répartissent en diverses catégories, notamment les circuits intégrés à métal-oxyde-semiconducteur complémentaire (CMOS) à signaux mixtes, les circuits intégrés de lecture (ROIC), les circuits intégrés radicaux, la gestion de l'énergie, les systèmes microélectromécaniques (MEMS), les circuits intégrés supraconducteurs, la photonique, les nanotubes de carbone et les interposeurs.

Indices liés Russell 2000