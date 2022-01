Coronavirus: Plus de 4.000 vols annulés dans le monde à cause du variant Omicron

(Reuters) - Plus de 4.000 vols ont été annulés dans le monde dimanche, dont plus de la moitié aux États-Unis, en raison de la multiplication des cas de COVID-19 et des mauvaises conditions météorologiques.

Selon les données du site de suivi des vols FlightAware.com, les vols annulés à 20h00 GMT comprenaient plus de 2.400 vols au départ ou à l'intérieur des États-Unis. Au niveau mondial, plus de 11.200 vols ont été retardés.

Parmi les compagnies aériennes ayant enregistré le plus d'annulations figurent les américaines SkyWest et SouthWest, avec respectivement 510 et 419 annulations, selon FlightAware.

La propagation rapide du variant très contagieux Omicron du coronavirus a entraîné une forte augmentation des contaminations, obligeant les membres d'équipage à se mettre en quarantaine et les compagnies à annuler des vols.

(Reportage Kanishka Singh, version française Laetitia Volga)

