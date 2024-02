SkyWest, Inc. propose, par l'intermédiaire de sa filiale SkyWest Airlines, Inc. (SkyWest Airlines), des services réguliers de transport de passagers vers des destinations aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les secteurs de la société comprennent SkyWest Airlines et SkyWest Leasing. Le secteur SkyWest Airlines comprend les recettes réalisées dans le cadre des contrats d'achat de capacité applicables, attribuées à l'exploitation de ces aéronefs, ainsi que les coûts d'exploitation respectifs. Le secteur SkyWest Leasing comprend les recettes applicables obtenues dans le cadre des contrats d'achat de capacité applicables, attribuées à la propriété de nouveaux avions acquis par l'émission de dettes, ainsi que l'amortissement et les charges d'intérêt respectifs de ces avions. La société propose des services réguliers de transport de passagers et de fret aérien avec un total d'environ 1 620 départs quotidiens vers des destinations aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les vols de la compagnie sont exploités en tant que vols Delta Connection, United Express, American Eagle ou Alaska Airlines.

Secteur Compagnies aériennes