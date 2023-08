SQL Technologies Corp. propose des technologies de plate-forme. Les technologies de la société permettent d'installer en toute sécurité des luminaires, des ventilateurs de plafond et d'autres produits câblés électriquement, et de les brancher dans la boîte de sortie électrique d'un plafond en quelques secondes, et sans avoir à toucher à des fils dangereux. La méthode de la technologie "plug and play" est un dispositif de prise de courant doté d'un réceptacle correspondant qui est connecté à la boîte de sortie électrique du plafond, permettant une installation "plug and play" des luminaires et des ventilateurs de plafond en quelques secondes seulement. Ses caractéristiques incluent le contrôle des luminaires et des ventilateurs de plafond par l'application SkyHome, via WIFI, Bluetooth Low Energy (BLE) et le contrôle vocal. Il permet la programmation, le mode éco d'économie d'énergie, la gradation, l'éclairage d'urgence de secours, la veilleuse, le changement de couleur de la lumière et autres. Sa technologie de deuxième génération est une plateforme avancée tout-en-un, sûre et intelligente, conçue pour améliorer les maisons et autres bâtiments.

Secteur Equipements et composants électriques