SL Green Realty Corp. est une société d'investissement immobilier autogérée. La société est engagée dans l'acquisition, le développement, le redéveloppement, le repositionnement, la propriété, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers commerciaux, principalement des immeubles de bureaux, situés dans la région métropolitaine de New York, principalement à Manhattan. L'entreprise est divisée en deux segments. Son principal objectif est de maximiser le rendement total pour les actionnaires, par le biais du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, des fonds provenant des opérations et de l'appréciation de la valeur des actifs. La société détient également des participations dans 11 immeubles commerciaux de premier ordre représentant environ 0,3 million de pieds carrés, huit immeubles à différents stades de développement ou de redéveloppement représentant environ 4,4 millions de pieds carrés, et un immeuble résidentiel comprenant 209 unités. Il possède un immeuble comprenant environ 140 382 pieds carrés d'espace résidentiel et environ 50 206 pieds carrés d'espace de bureau et de commerce de détail qui est en cours de développement.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial