Les actions de SL Green Realty Corp ont bondi lundi après que la fiducie de revenu immobilier (FPI) a annoncé qu'elle avait vendu une participation de près de 50 % dans l'un de ses immeubles de bureaux de la ville de New York à une valeur de 2 milliards de dollars.

Cette transaction intervient dans un contexte de turbulences croissantes dans le secteur de l'immobilier de bureau, où la hausse des taux d'intérêt et l'essor du travail à distance ont fait chuter la valeur des biens immobiliers et poussé de nombreux promoteurs à ne pas honorer leurs dettes.

SL Green Reality a déclaré avoir vendu l'immeuble du 245 Park Avenue, qui compte 1,8 million de mètres carrés de bureaux, à une filiale américaine du promoteur immobilier japonais Mori Trust Co Ltd. Elle a également engagé le cabinet d'architectes Kohn Pedersen Fox Associates pour travailler sur le réaménagement de l'immeuble, qui comprendra de nouvelles fenêtres, des halls d'entrée et des magasins de vente au détail.

L'action de la société, en baisse de 17 % depuis le début de l'année, a grimpé jusqu'à 20 % après l'annonce et est en passe de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 9 novembre 2020.

Les actions de l'immobilier américain Les actions de l'immobilier ont connu des difficultés cette année en raison des craintes que les prêteurs commencent à resserrer les normes de crédit sur le secteur à la suite d'une augmentation des défauts de paiement provoquée par la hausse des taux d'intérêt. SL Green Realty a été le plus grand gagnant parmi les FPI cotées, devançant ses pairs Vornado Realty Trust, Office Properties Income Trust, et Boston Properties Inc . L'indice S&P 1500 Office REIT, qui a chuté de près de 21 % cette année, a progressé de 6,10 %. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Rédaction de Lisa Shumaker)