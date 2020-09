SL Green Realty : célèbre l'ouverture historique du One Vanderbilt Avenue

La tour de 1 401 pieds de haut redéfinit le paysage urbain de Manhattan, transforme le milieu de travail moderne et réaffirme le futur de la ville de New York

L’investissement privé de SL Green – d’un montant de 220 millions de dollars – dans la sphère publique a été dévoilé, il inclut une nouvelle esplanade publique, un hall de transit et des améliorations permettant d'augmenter la capacité de Grand Central Terminal

SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG), le plus important propriétaire de bureaux à Manhattan, de concert avec ses partenaires Hines et la caisse nationale de retraite de la Corée, a célébré aujourd'hui l'ouverture de One Vanderbilt Avenue, une tour redéfinissant le paysage urbain située au cœur du quartier East Midtown. Les dirigeants de SL Green ont été rejoints lors de la cérémonie d'inauguration par des fonctionnaires, des responsables des transports, des dirigeants syndicaux, des locataires de l’immeuble et l’équipe en charge du développement pour célébrer l’ouverture officielle du tout dernier emblème de la ville de New York. Le bâtiment a reçu son titre officiel temporaire d'occupation le 11 septembre.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200915006086/fr/

Standing 1,401 feet tall and totaling 1.7 million square feet, One Vanderbilt offers an unparalleled package of amenities, innovative office design, technology offerings, best-in-class sustainability practices and a prime location at the doorstep of Grand Central Terminal. The iconic tower is the tallest office tower in Midtown Manhattan. (Photo: Business Wire)

D'une hauteur de 1 401 pieds, One Vanderbilt est le nouveau siège social de bon nombre des plus grandes entreprises financières, bancaires, sociétés d'avocats et sociétés immobilières. Elle est déjà louée à environ 70 %. Le gratte-ciel de 1,7 million de pieds carrés offre un ensemble inégalé d’aménagements, une conception de bureaux innovante, des innovations technologiques, les meilleures pratiques en matière de développement durable et un emplacement privilégié tout près de Grand Central Terminal.

« Nous sommes fiers aujourd’hui de procéder à l’ouverture officielle de One Vanderbilt Avenue, ajoutant ainsi un nouveau monument au paysage urbain sans équivalent de Manhattan, contribuant à la revitalisation du quartier East Midtown et annonçant un avenir radieux pour la ville la plus fabuleuse au monde », a déclaré Marc Holliday, président et chef de la direction de SL Green. « One Vanderbilt est déjà la meilleure adresse de Manhattan, accueillant le siège de grandes multinationales et offrant l’espace et les vues les plus incroyables de New York. One Vanderbilt témoigne également de ce qu’un partenariat public-privé peut réaliser pour stimuler la ville de New York, et nous sommes aujourd’hui enthousiasmés de proposer aux New-yorkais un éventail extraordinaire d’améliorations publiques financées par des fonds privés dans et autour de Grand Central Terminal. »

Un partenariat public-privé

One Vanderbilt représente un nouveau modèle de collaboration entre le secteur privé et le gouvernement pour apporter des retombées cruciales au niveau des infrastructures publiques, en partenariat avec la ville de New York et la Metropolitan Transportation Authority dans le cadre du redécoupage historique du quartier East Midtown.

SL Green a dévoilé aujourd’hui une réalisation de 220 millions de dollars, composée d’espace public ouvert et d’améliorations de l’infrastructure de transit, qui contribuera à réduire la congestion et l’engorgement sur les quais du métro, à améliorer la circulation dans et autour de la gare et de créer de nouveaux chemins d'accès directs aux trains régionaux.

Les améliorations de l’infrastructure incluent une nouvelle zone pour les transports publics de 4 000 pieds carrés à l’intérieur de la tour, améliorant ainsi les correspondances vers le Metro-North Railroad, la navette vers Times Square et la future gare du Long Island Rail Road dans le cadre du futur projet East Side Access. Adjacente à la zone de transit se trouve une nouvelle esplanade piétonne de 14 000 pieds carrés sur Vanderbilt Avenue entre les 42e et 43e rues Est.

SL Green a également construit deux nouvelles entrées de métro au niveau de la rue et rouvert le Mobil Passageway qui relie Grand Central à une nouvelle entrée à l'angle sud-est de la 42e Rue et de Lexington Avenue. La circulation dans la station de métro Grand Central a également été nettement améliorée, avec une augmentation de 37 % de l'espace de circulation en mezzanine, de nouveaux escaliers entre les niveaux mezzanine et quais des lignes de métro 4, 5, 6 et 7 pour un accès plus facile, incluant un nouvel ascenseur aux normes de l'Americans with Disabilities Act (ADA), de nouveaux escalators et ascenseurs, des tourniquets et portiques supplémentaires, ainsi que des escaliers à proximité de la navette vers Times Square. Ces modifications allègeront la congestion sur les quais, ce qui permettra le passage d’au moins un train supplémentaire chaque heure dans la gare.

Les améliorations du transit permises par SL Green à Grand Central Terminal complètent le 42 St Connection Project de MTA Construction & Development. Lorsqu’il sera terminé, le 42 St Connection Project permettra de relier de manière plus fluide le corridor de transit sous la 42e Rue afin de faciliter les correspondances, réduire le temps de déplacement global pour les clients et étendre l’accès au système pour les clients handicapés en rendant accessible le service de navette de la 42e Rue. Plus de 1,1 million de personnes passent par le corridor de la 42e Rue chaque jour – un chiffre supérieur à la fréquentation de l’ensemble du système de métro et de bus de Boston au cours d’une journée complète.

« Alors que nous reconstruisons une ville meilleure et plus juste, nous avons besoin, plus que jamais, de projets de développement réfléchis comme One Vanderbilt », a affirmé le maire de Blasio. « Les partenariats public-privé comme ceux-ci aideront la ville de New York à se redresser plus forte, et permettront par la même occasion de revitaliser d’importants centres d'affaires comme Midtown East. Je suis fier de me tenir aux côtés de nos partenaires du monde des affaires aujourd’hui, et je me réjouis à l’idée de travailler avec eux sur d’autres projets audacieux et ambitieux à l’avenir. »

« Aujourd’hui plus que jamais, nous devons démontrer à la population de New York que nous sommes toujours capables de réaliser de grandes choses dans cette ville. L’achèvement et l’ouverture de One Vanderbilt est l’une d’elles. Surtout, ceux qui travaillent, vivent et font des trajets domicile-travail dans le quartier de Grand Central constateront un impact immédiat sur leur qualité de vie grâce aux avantages publics que nous avons été en mesure d’assurer », a affirmé Gale A. Brewer, le président de Manhattan Borough. « Les améliorations du transit au niveau des quais du métro, les connexions directes aux lignes régionales et la nouvelle esplanade publique à l’extérieur de Grand Central constituent des améliorations substantielles qui bénéficieront à cette communauté pendant de nombreuses années. Je tiens à remercier SL Green d’être un partenaire aussi formidable et de poursuivre la revitalisation en cours du quartier East Midtown pour en faire l’un des plus importants quartiers d'affaires au monde. »

« Le redécoupage du quartier East Midtown a représenté une chance unique de moderniser Midtown, tout en connectant la nouvelle croissance aux transports publics et à des espaces ouverts », a déclaré Keith Powers, membre du conseil. « One Vanderbilt est aujourd’hui le premier projet majeur à atteindre cet objectif. Nous pouvons donc tous nous attendre à ce que les New Yorkais utilisent la modernisation du métro et l’espace public autour de Grand Central à l’avenir. »

« Grand Central est l’une des stations de métro les plus fréquentées à New York, et dans le monde. L’entrée supplémentaire et la capacité de sortie fournies par ces mises à niveau à la fine pointe faciliteront les déplacements dans la gare et amélioreront l’expérience client », a déclaré Janno Lieber, président de MTA Construction and Development. « Le projet démontre par ailleurs comment la nouvelle organisation MTA C&D tire parti de l’investissement privé pour livrer des projets plus rapidement, mieux et à moindre coût. One Vanderbilt est la preuve de la renaissance du quartier East Midtown, et l’achèvement de l’East Side Access en 2022 renforcera le statut de premier plan du quartier. »

Le siège social de banques, d’établissements financiers et de cabinets juridiques de premier plan mondial

Avec sa liste de locataires prestigieux – comprenant des établissements financiers, des banques, des cabinets juridiques et des sociétés immobilières de premier rang – One Vanderbilt est louée à près de 70 %. Parmi les locataires on retrouve, entre autres, TD Securities, une société de services bancaires et d'investissement de premier plan fournissant un large éventail de produits et de services pour les marchés de capitaux, TD Bank, America's Most Convenient Bank, l’une des dix plus grandes banques aux États-Unis, les sociétés de financement par capitaux propres The Carlyle Group, KPS Capital Partners, Oak Hill Advisors, InTandem Capital, SageWind Capital et Sentinel Capital Partners, les prestigieux cabinets d'avocats Greenberg Traurig et McDermott Will & Emery, la société financière allemande d’envergure mondiale DZ Bank, la société civile de placement immobilier cotée en bourse MFA Financial Inc., ainsi que SL Green Realty Corp.

« En tant que plus important locataire, le projet One Vanderbilt de TD témoigne de notre croissance et de notre engagement à l'égard de la ville de New York », a expliqué Greg Braca, président et chef de la direction de TD Bank, America's Most Convenient Bank. « Notre désir de consolider de multiples entités dans un immeuble emblématique crée un complexe avant-gardiste, en contact avec la clientèle, pour nos collègues, nos clients et la communauté. One Vanderbilt accueillera plusieurs unités d'affaires, dont TD Securities et TD Bank, America's Most Convenient Bank, mettant fièrement en valeur une vitrine TD au rez-de-chaussée pour nos clients qui vivent, travaillent et visitent "la grande pomme". »

Un design emblématique

Kohn Pedersen Fox (KPF) Associates est à l’origine du design emblématique de One Vanderbilt, qui comprend quatre niveaux interconnectés montant en spirale vers le ciel en se rétrécissant. À la base de la tour, une série d’inclinaisons du côté sud de l’édifice crée une procession visuelle vers Grand Central Terminal, révélant l’angle Vanderbilt de la magnifique corniche de Grand Central Terminal – une vue obstruée pendant près d’un siècle. La façade de briques de la tour, qui incorpore les mêmes dalles de plafond distinctes que l’on trouve dans Grand Central Terminal, donne à la structure élancée une consistance naturelle et lumineuse. L’American Institute of Architects (AIA) a décerné à One Vanderbilt et KPF le prestigieux prix 2018 AIANY Merit Award in Urban Design.

« La tour One Vanderbilt rappelle l’âge d’or de l'architecture des gratte-ciels de New York. Alors qu’un plan rectangulaire se rétrécissant est dirigé vers la tour, son sommet proéminent rejoint l’Empire State et l’immeuble Chrysler dans le paysage urbain », a affirmé James von Klemperer, président et directeur du design chez KPF. « Dans le même temps, le design donne au gratte-ciel une nouvelle pertinence avec une finalité sociale et environnementale. Le nouveau bâtiment assure une connexion à la fois spatiale et programmatique à Grand Central Terminal. Nous sommes très heureux d’avoir été en mesure de concevoir un gratte-ciel commercial répondant aux actuels agendas critiques liés à la construction durable et à l’enrichissement du domaine public. Globalement, le projet a déjà prouvé qu’il dynamisait le quartier East Midtown, ouvrant la voie à un rajeunissement progressif du centre-ville historique de Manhattan. »

Des innovations dans les domaines du bien-être et du développement durable

En qualité de leader mondial en matière d’initiatives écologiques, sociales et de gouvernance, SL Green a investi 17 millions de dollars dans des aménagements durables à One Vanderbilt, garantissant ainsi que la tour conservera l’une des empreintes carbone les plus faibles par rapport à des bâtiments de taille similaire à New York. La tour a été fabriquée avec des barres d'armature en acier issues à 90 % du recyclage, elle intègre des technologies de pointe comme un système de cogénération de 1,2 MW et un système de collecte des eaux de pluie de 90 000 gallons, et régule l’isolation pour le chauffage et la climatisation grâce à ses vitrages à haute performance. One Vanderbilt est en bonne voie pour recevoir plusieurs distinctions environnementales, notamment les niveaux de certification LEED et WELL les plus élevés.

One Vanderbilt incorporera l’initiative “SL Green Forward”, qui promeut un haut niveau de sécurité, de propreté et de bien-être pour les locataires. One Vanderbilt offrira une application autonome unique avec contrôle d’accès pour les locataires, gestion des visiteurs et appel d'ascenseur, permettant aux locataires et aux visiteurs de se déplacer en bénéficiant d’une expérience fluide, sans contact, depuis les tourniquets jusqu’aux ascenseurs. Le bâtiment offrira des contrôles techniques comme une filtration MERV-16 et un renouvellement d'air accru. SL Green a déployé Silent Sentinel, une technologie d'imagerie thermique capable de contrôler 100 personnes à la minute afin d’éviter les longues files d’attente.

Construite par des New Yorkais, pour les New Yorkais

La construction de One Vanderbilt a été achevée plus tôt que prévu et dans le cadre du budget imparti par une équipe entièrement syndiquée, sous la direction du maître d'œuvre AECOM Tishman, composée de plus de 3 000 travailleurs sur une période de près de quatre ans. Lors des pics d’activité, plus de 1 400 travailleurs étaient présents sur le site quotidiennement, affairés à finaliser le projet. En outre, près de cinquante sous-traitants ont été sollicités pour le projet. La tour emblématique incorpore plus de vingt-six mille tonnes d’acier fabriqué aux États-Unis et soixante-quatorze mille verges cubes de béton.

L’engagement syndical à One Vanderbilt se poursuivra pendant l’exploitation du bâtiment. À pleine occupation, les opérations à One Vanderbilt consisteront en près de 150 travailleurs syndiqués, avec 32BJ SEIU, Local 94 et NUSOG représentés.

« Du fait du partenariat entre SL Green et 32BJ à 1 Vanderbilt, les New Yorkais de la classe ouvrière bénéficieront de nouveaux emplois de grande qualité à une époque où ils en ont bien besoin », a affirmé Kyle Bragg, le président de 32BJ SEIU. « En pleine pandémie, ce projet illustre comment un nouveau développement peut offrir des possibilités aux travailleurs dans les services de construction, ainsi qu’à leurs familles et leurs communautés. »

« One Vanderbilt est un symbole des valeurs ayant défini Gerald Hines et son héritage d’association des meilleurs partenaires avec des projets emblématiques. Son design remarquable honore la responsabilité de

la tradition des gratte-ciel à New York, en pleine évolution », a déclaré Tommy Craig, directeur général principal de Hines. « L’exécution sans faille, malgré les nombreuses difficultés au cours de la dernière décennie, reflète la qualité et le dur labeur de toute l’équipe chargée du projet et la force du partenariat SL Green-Hines. »

« Nous tenons à remercier SL Green pour sa vision et son leadership, et pour nous avoir inclus dans ce formidable projet », a indiqué Jay Badame, président d’AECOM Tishman. « Ce bâtiment est bien plus qu’un symbole de la renaissance du quartier de Midtown East, c’est un symbole de la persévérance de New York et un hommage aux milliers d’ouvriers qualifiés qui ont permis de finaliser le projet et qui construisent dans cette ville. Nous avons déjà construit des emblèmes de New York, nous l’avons fait ici et nous savons que nous le ferons encore. »

Des aménagements sans équivalent, dont un restaurant de Daniel Boulud et une terrasse d'observation

Au premier trimestre 2021, le chef de renommée mondiale Daniel Boulud ouvrira à One Vanderbilt un restaurant baptisé "Le Pavillon". Le Pavillon occupera une surface de 11 000 pieds carrés et aura des hauteurs sous plafond de 60 pieds, il sera implanté à l'angle sud-est au deuxième étage, en face de Grand Central, et offrira une vue impressionnante sur l’immeuble Chrysler.

« Je suis absolument enthousiasmé de permettre au restaurant Le Pavillon de s’installer à One Vanderbilt. Nous travaillons sans relâche pour créer une oasis de restauration au cœur de Midtown, et chacun pourra en profiter. Notre menu mettra notamment l’accent sur les fruits de mer et les légumes, avec une forte influence locale et saisonnière. Le Pavillon associe architecture et nature, tout en célébrant tous les charmes de New York », a affirmé le chef Daniel Boulud.

Tous les locataires de l’immeuble auront accès à une série d’aménagements sans équivalent dans les immeubles de bureaux à New York, notamment à un étage d’équipements réservé aux locataires d’une surface de 30 000 pieds carrés offrant des espaces de réunion grand format, un salon de style club, des offres de restauration et une extraordinaire terrasse extérieure faisant face à Grand Central. Les étages de bureaux offrent des hauteurs sol-plafond comprises entre 14,5 et 24 pieds, des planchers sans poteaux, une vue exceptionnelle à 360 degrés à travers les baies vitrées et une infrastructure de premier plan. One Vanderbilt intègrera également un observatoire, avec la deuxième terrasse extérieure la plus haute de New York.

Vingt années d'efforts

Le parcours de One Vanderbilt a commencé en 2001 lorsque SL Green a fait l’acquisition du 317 Madison Avenue, le premier des quatre immeubles qui se trouvaient auparavant sur le site. Deux autres propriétés – le 331 Madison Avenue et le numéro 48 dans la 43e rue Est – ont été acquises en 2007, et la dernière propriété – le numéro 51 dans la 42e rue Est – a été acquise en 2011. Les plans initiaux pour One Vanderbilt ont été annoncés en 2013 dans le cadre des plans initiaux de la ville pour redécouper le quartier East Midtown, avec un plan révisé présenté en 2014 dans le cadre du redécoupage du corridor Vanderbilt qui incluait 220 millions de dollars d’améliorations du domaine public dans et autour de Grand Central Terminal. One Vanderbilt a été unanimement approuvée par le conseil municipal en mai 2015, et les travaux de démolition ont commencé dans le courant de cette même année. Une cérémonie officielle pour One Vanderbilt s’est tenue en octobre 2016. En 2017, une coentreprise a été créée avec Hines et la caisse nationale de retraite de la Corée.

« Cela a été le plus grand défi auquel nous avons été confrontés, avec d'innombrables obstacles réglementaires, politiques, légaux et techniques à chaque étape du processus. Nous avons vécu de nombreux moments difficiles mais, du fait de notre foi dans cette ville et dans ce projet, nous avons persévéré », a expliqué Andrew Mathias, président de SL Green Realty Corp.

Food1st

Food1st est une fondation sans but lucratif lancée en avril par SL Green en partenariat avec le chef Daniel Boulud pour réduire l’actuelle pénurie alimentaire à New York, qui s’est amplifiée ces 5 derniers mois. La mission de Food1st est d’aider à nourrir les New Yorkais, et les travailleurs des services d'urgence ayant un accès limité à la nourriture, en s’associant avec des fournisseurs de services alimentaires d’une manière qui aide également à redynamiser l'industrie de la restauration à New York dans une période où ses travailleurs en ont le plus besoin. Food1st a levé plus de 3 millions de dollars et servi près de 350 000 repas gratuits à ce jour.

À l'occasion de l’inauguration, les partenaires de One Vanderbilt ont contribué à hauteur de 100 000 $ à la Food1st Foundation pour la préparation et la livraison de 15 000 repas gratuits, distribués à des personnes dans le besoin le 14 septembre. 2 000 de ces repas seront livrés dans des communautés dans le Sud du Bronx, cela inclut 1 000 repas pour les travailleurs de première ligne à l’hôpital Lincoln.

« Pour ma communauté dans le Sud du Bronx, l’accès à une alimentation saine de qualité est un problème de longue date, que la crise du COVID est venue aggraver considérablement », a expliqué le membre du conseil Rafael Salamanca Jr. « Nous exprimons notre reconnaissance aux partenaires de One Vanderbilt et à toute l’équipe de Food1st pour leur engagement à l’égard de tous les New Yorkais, et pour nous rappeler qu’ensemble nous sommes plus forts. »

Pour visionner des séquences du rouleau B, des photos et des vidéos des événements de la journée à One Vanderbilt, cliquez ici.

À propos de SL Green

SL Green Realty Corp., une société du S&P 500 et le plus important propriétaire de bureaux à Manhattan, est un fonds de placement immobilier pleinement intégré dont les activités sont axées principalement sur l’acquisition, la gestion et la maximisation de la valeur de propriétés commerciales à Manhattan. En date du 30 juin 2020, SL Green détenait des participations dans 96 immeubles, totalisant 41 millions de pieds carrés. Cela inclut des participations dans 28,7 millions de pieds carrés d’immeubles à Manhattan et dans 11,2 millions de pieds carrés garantissant des investissements dans des titres de créance et en actions privilégiées.

À propos de Hines

Hines est une firme privée internationale d'investissement immobilier fondée en 1957 et présente dans 225 villes dans 25 pays. Hines possède environ 144,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dont 75,5 milliards de dollars pour lesquels Hines agit en qualité de gestionnaire de placements, incluant des actifs non immobiliers, et 68,6 milliards de dollars pour lesquels Hines fournit des services liés aux biens immobiliers en qualité de tiers. La firme compte à ce jour 165 développements en cours à travers le monde. Historiquement, Hines a développé, réaménagé ou acquis 1 426 propriétés, totalisant plus de 472 millions de pieds carrés. Le portefeuille actuel de gestion d'immeubles et de biens de la société inclut 576 propriétés, représentant plus de 246 millions de pieds carrés. Forte d’une vaste expérience des placements dans tout le spectre des risques et dans tous les types de propriétés, et engagée très tôt dans le développement durable, Hines est l’une des sociétés immobilières les plus importantes et les plus respectées au monde. Visitez www.hines.com pour obtenir de plus amples informations.

Source : SL Green Realty Corp.

