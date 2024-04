SL Green Realty Corp. est une société d'investissement immobilier autogérée (REIT). La société est engagée dans la propriété, la gestion, l'exploitation, l'acquisition, le développement, le redéveloppement et le repositionnement de biens immobiliers commerciaux, principalement des immeubles de bureaux, situés dans la région métropolitaine de New York, principalement à Manhattan. Son principal objectif est de maximiser le rendement total pour les actionnaires, par le biais de dividendes, de bénéfices et de l'appréciation de la valeur des actifs. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'immobilier, les investissements en dette et en actions privilégiées, et SUMMIT. La société possède ou détient des participations dans plus de 13 immeubles de bureaux commerciaux consolidés représentant environ 8,4 millions de pieds carrés louables et 12 immeubles de bureaux commerciaux non consolidés représentant environ 15,4 millions de pieds carrés louables situés principalement dans le centre de Manhattan. Elle possède également ou détient des participations dans 10 immeubles commerciaux de premier ordre. En outre, elle gère un immeuble de bureaux et un immeuble commercial.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial