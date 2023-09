SLAM Exploration Ltd. est une société canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de propriétés d'exploration et d'évaluation au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, au Canada. Les projets de la société comprennent Wedge, BMC Properties, Flume Ridge Gold, Jake Lee Gold, Menneval Gold, Mt. Blair, Patapedia et d'autres. La propriété Wedge est située au Nouveau-Brunswick. Les propriétés de BMC comprennent 35 titres miniers, dont Goodwin, O'Hearn-Strachens, California Lake, Lower 44, LBM, North Rim, Portage, Satellite, Nine Mile et Red Pine. Les propriétés Flume Ridge Gold, Jake Lee Gold, Menneval Gold, Mt. Blair, Patapedia et Mt. Victor sont situées dans le sud du Nouveau-Brunswick. Les claims Ramsay se composent de deux propriétés A et B. La propriété A consiste en cinq claims comprenant 110 unités de claims couvrant 2 392 hectares que la société a acquis par jalonnement. La propriété B consiste en deux claims comprenant 12 unités que la société a acquis par le biais d'un accord sous-jacent avec une tierce partie.

Secteur Sociétés minières intégrées