Slate Office REIT (REIT) est une société de placement immobilier à capital variable non constituée en société, basée au Canada. La FPI est un propriétaire et un exploitant d'immeubles de bureaux. La FPI possède des participations dans un portefeuille d'actifs immobiliers stratégiques et bien situés en Amérique du Nord et en Europe et les exploite. Le portefeuille de la FPI se compose d'environ 53 propriétés commerciales situées en Amérique du Nord et en Europe. Son portefeuille est composé de locataires gouvernementaux et de crédit. Ses secteurs géographiques comprennent l'Atlantique, l'Ontario, l'Ouest, les États-Unis et l'Irlande. La FPI est gérée et exploitée à l'externe par Slate Management ULC.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial