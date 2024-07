Sleep Country Canada Holdings Inc. est un détaillant canadien spécialisé dans le sommeil. La société exerce ses activités sous les bannières Sleep Country, Dormez-vous, Endy, Silk & Snow, Hush et Casper Canada. La société a des activités omnicanales et de commerce électronique, y compris environ 305 magasins appartenant à la société et 19 entrepôts à travers le Canada. Sleep Country est un détaillant omnicanal de matelas et de literie, ainsi qu'un détaillant spécialisé dans les produits du sommeil, avec une présence nationale en briques et en mortier et une présence en ligne. Dormez-vous est un détaillant spécialisé dans les matelas et les accessoires de sommeil au Québec, avec plus de 60 magasins. Endy est une marque de sommeil en ligne, offrant aux clients un assortiment de produits en expansion pour répondre à leurs besoins en matière de sommeil. Silk & Snow est un détaillant de produits de sommeil et de style de vie qui s'adresse directement aux consommateurs. Hush propose des couvertures pondérées, des matelas et une variété d'accessoires pour le sommeil, qui sont vendus par l'intermédiaire de ses plateformes de commerce électronique et de nombreux partenaires de vente au détail en Amérique du Nord.