Sleep Number Corporation conçoit, fabrique, commercialise, vend au détail et assure le service après-vente d'une gamme de lits Sleep Number. La collection de literie Sleep Number de la société comprend une gamme complète de produits de sommeil conçus pour améliorer le confort et la qualité du sommeil, y compris une gamme de tailles et de formes d'oreillers qui s'adaptent à la position de sommeil préférée de chaque individu. Ses lits intelligents Sleep Number 360 offrent à chaque dormeur un confort réglable et personnalisé pour un sommeil de qualité. Elle propose une gamme complète de bases réglables intelligentes exclusives FlexFit qui permettent aux clients de surélever la tête ou le pied du lit. La société propose la technologie SleepIQ, qui est le système d'exploitation d'un lit intelligent Sleep Number 360 qui détecte les troubles du sommeil, les mouvements et les changements biométriques, puis ajuste la fermeté du lit tout au long de la nuit pour offrir un sommeil de qualité. Son système d'exploitation de la technologie SleepIQ capture des points de données biométriques chaque nuit et propose des informations exploitables pour améliorer la santé globale du sommeil et le bien-être.

Secteur Mobiliers de maison