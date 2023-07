SLF Realisation Fund Limited est un organisme de placement collectif à capital fixe basé à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser tous les actifs restants dans le portefeuille de la catégorie d'actions ordinaires et de la catégorie d'actions 2016 C d'une manière prudente et conforme aux principes de bonne gestion des investissements et de restituer les liquidités aux actionnaires d'une manière ordonnée. Ses filiales comprennent SLF (Guernsey) Limited, SLF (Amber) Limited, SLF (Bronze) Limited, SLF (Cobalt) Limited et SLF (Diamond) Limited. Le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la société est FundRock Management (Guernsey) Limited.