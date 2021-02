Sligro Food Group N.V. : En phase d'approche d'une résistance majeure 17/02/2021 | 14:26 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 17/02/2021 | 14:26 achat En cours

Cours d'entrée : 19.1€ | Objectif : 23€ | Stop : 17.6€ | Potentiel : 20.42% Sligro Food Group N.V. arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 23 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Le titre est valorisé sur 2021 à 0.57 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 15.28 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 19.1 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 19.6 EUR.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Grossiste de produits alimentaires Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SLIGRO FOOD GROUP N.V. 11.81% 1 012 BID CORPORATION LIMITED 9.39% 6 550 METCASH LIMITED 4.14% 2 794 MARR S.P.A. 10.56% 1 502 THE CHEFS' WAREHOUSE, INC. 15.92% 1 125 CJ FRESHWAY CORP --.--% 238 SHINSEGAE FOOD INC. 3.98% 238 BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALA.. --.--% 132 -

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.