SLM Corporation est une société holding qui opère par l'intermédiaire de diverses filiales et qui est une marque financière pour l'enseignement supérieur. L'activité principale de la société consiste à octroyer des prêts aux étudiants et à leurs familles pour financer le coût de leurs études et à en assurer le service. Elle propose également une gamme de produits de dépôt assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation. Son principal produit de prêt à l'éducation privée est le Smart Option Student Loan, qui met l'accent sur les caractéristiques de paiement à l'école qui peuvent produire des durées plus courtes et réduire les charges financières totales des clients. Le Smart Option Student Loan s'étale généralement sur six mois après la fin des études de l'emprunteur, mais peut aller jusqu'à 36 mois pour un petit groupe de prêts aux diplômés. Elle propose également six produits de prêt pour des programmes d'études supérieures spécifiques. Il s'agit notamment du Sallie Mae Law School Loan, du Sallie Mae MBA Loan, du Sallie Mae Graduate School Loan for Health Professions et du Sallie Mae Medical School Loan.