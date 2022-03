Au Trocadéro, Zemmour appelle les ténors de la droite à le rejoindre

Données financières JPY USD EUR CA 2021 1 311 M 10,7 M 9,78 M Résultat net 2021 49,0 M 0,40 M 0,37 M Tréso. nette 2021 778 M 6,38 M 5,80 M PER 2021 - Rendement 2021 - Capitalisation 5 455 M 44,7 M 40,7 M VE / CA 2020 - VE / CA 2021 - Nbr Employés - Flottant 26,5% Graphique SLOGAN INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SLOGAN INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Masashi Mizunaga Independent Outside Director Akiko Suginohara Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SLOGAN INC. 73.37% 45 ROBERT HALF INTERNATIONAL, INC 4.93% 12 747 RANDSTAD N.V. -3.26% 11 682 ADECCO GROUP AG -7.04% 8 090 MANPOWERGROUP INC. -3.12% 5 045 PERSOL HOLDINGS CO., LTD. -22.40% 4 898