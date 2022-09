Les républicains "ultra MAGA" tentent de se cacher après que Biden ait touché une corde sensible - Maison Blanche

L'attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, s'est exprimée après que la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, ait déclaré : "Joe Biden est le diviseur en chef et incarne l'état actuel du Parti démocrate : celui de la division, du dégoût et de l'hostilité envers la moitié du pays."

Les tirs croisés rhétoriques ont eu lieu alors que Biden, qui a qualifié la semaine dernière certains républicains de partisans d'un "semi-fascisme", prévoyait de parler des menaces qui pèsent sur la démocratie dans un discours prononcé à une heure de grande écoute à Philadelphie.

Lors de son briefing quotidien, Mme Jean-Pierre a fait référence aux "républicains ultra MAGA", ceux qui soutiennent Trump, dont le slogan signature est Make America Great Again.

"Nous comprenons que nous avons touché une corde sensible, nous le comprenons. Nous comprenons qu'ils essaient de se cacher. Et nous comprenons que les titulaires de fonctions ultra MAGA veulent jouer à des jeux ici et esquiver la responsabilité", a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que ces républicains poussent des idées "radicales" comme une interdiction nationale de l'avortement et l'obligation pour tous les Américains de payer une forme d'impôt.