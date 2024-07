SM Entertainment Co Ltd, anciennement S.M. Entertainment Co Ltd, est une société basée en Corée qui se consacre au secteur du divertissement. La société exerce principalement ses activités dans trois segments. Le segment du divertissement est engagé dans des activités telles que la production d'albums et de sources sonores, des apparitions dans des émissions et des publicités, et des services de gestion de célébrités. Le segment de la publicité est engagé dans l'agence de publicité et la production. Le segment Autres exerce des activités telles que la production de programmes de radiodiffusion et l'organisation de voyages. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers tels que le Japon, la Chine, la Thaïlande et les États-Unis.

Secteur Production de spectacles