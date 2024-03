SM Investments Corporation exerce des activités dans les domaines de la vente au détail, de la banque et de l'immobilier. Les segments de la société comprennent l'immobilier, la vente au détail, la banque et les investissements de portefeuille. Le segment immobilier est impliqué dans le développement de centres commerciaux, résidentiels et commerciaux, ainsi que dans l'exploitation d'hôtels et de centres de congrès. Le secteur de la vente au détail est engagé dans le commerce de détail/de gros de marchandises, telles que les produits secs, les vêtements, les produits alimentaires et d'autres marchandises. Le secteur bancaire comprend sa participation au bénéfice net de BDO Unibank, Inc. et de China Banking Corporation. Le secteur des investissements de portefeuille comprend 2GO, PGPC, les filiales et sociétés associées de Neo, Atlas Consolidated Mining and Development Corporation, Belle Corporation, GBI et d'autres. Le secteur des centres commerciaux développe, dirige, exploite et entretient les activités des centres commerciaux modernes et toutes les activités connexes. Les segments résidentiel et commercial sont impliqués dans le développement et la transformation de bâtiments résidentiels, commerciaux et autres.

