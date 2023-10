SM Prime Holdings, Inc. est un promoteur immobilier intégré basé aux Philippines, qui se consacre au développement de centres commerciaux, de résidences, de bureaux, d'hôtels et de centres de congrès. La société possède environ 79 centres commerciaux dans et en dehors de Metro Manila et sept centres commerciaux en Chine, totalisant 10,2 millions de mètres carrés de surface brute de plancher (GFA). Aux Philippines, la Société compte au total 17 715 locataires et 1 853 locataires en Chine. Le segment des centres commerciaux développe, dirige, exploite et entretient les activités des centres commerciaux modernes et toutes les activités qui y sont liées. Les segments résidentiel et commercial sont impliqués dans le développement et la transformation de districts résidentiels, commerciaux, de divertissement et de tourisme par le biais d'investissements soutenus dans les bâtiments et les infrastructures. Le segment des hôtels et des centres de congrès s'occupe et exerce l'activité des hôtels et des centres de congrès et exploite et entretient tous les services et installations qui y sont liés.

Secteur Développement et opérations immobilières