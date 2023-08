SMA Solar Technology AG est une entreprise allemande qui développe des systèmes photovoltaïques (PV). La société opère à travers cinq segments : Résidentiel, Commercial, Utilitaire, Hors réseau et Stockage et service. Le segment résidentiel se concentre sur les petits systèmes PV pour les applications privées avec des micro-onduleurs et des onduleurs de branche, des solutions de gestion de l'énergie, des systèmes de stockage et des produits et accessoires de communication. Le segment commercial fournit des onduleurs à branche triphasés, des solutions de gestion de l'énergie, une technologie moyenne tension et d'autres accessoires. Le segment Utility est spécialisé dans les centrales photovoltaïques à grande échelle avec onduleurs centraux, et fournit également des services de réseau. Le segment Off-Grid and Storage propose une technologie de système pour l'intégration de différentes technologies de batteries et classes de puissance et collabore avec des fabricants de batteries et des entreprises de l'industrie automobile. Le segment Service comprend le service et la maintenance, la gestion opérationnelle et l'activité des pièces de rechange.